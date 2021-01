21-01-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Gaslek Waezenburglaan in Leek

Leek - Op de Waezenburglaan in Leek is donderdagmorgen rond 10:00 uur buiten in een tuin een gaslek ontstaan. Brandweer Leek kwam ter plaatse ter beveiliging van de omgeving.

De exacte toedracht is niet bekend. De weg werd afgezet. Er hoefden geen woningen worden ontruimd. Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten.