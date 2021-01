21-01-2021, Marc Dol 112Groningen & Redactie M. Nuver

Storm: Boom valt tegen woning in Stadskanaal

Stadskanaal - Op de Tackenborg in Stadskanaal is donderdagmorgen een grote boom omgewaaid. Door de hevige storm van vannacht brak de grote tak af en splijtte de boom en kwam toen tegen een woning aan.