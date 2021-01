20-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Dvhn.nl

Wethouder: “Juist gehandeld bij ontruiming gekraakt terrein”

Groningen - Er is bij de ontruiming van het gekraakte terrein aan de Ulgersmaweg proportioneel en zorgvuldig gehandeld. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Ruimtelijke Ontwikkeling woensdagavond gezegd.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Afgelopen zondag ontruimde de politie een gekraakt terrein aan de Ulgersmaweg. Daarbij werden zestien mensen opgepakt. Naar aanleiding van de actie stelden de SP en de Partij voor de Dieren kritische vragen. Zo wilde de SP weten hoe de situatie zo uit de hand kon lopen. Volgens Van der Schaaf hebben de krakers in meerdere opzichten het aan zich zelf te danken.

“Ze hebben zich toegang verschaft tot een terrein waar dat niet was toegestaan”, aldus de wethouder. “We hebben hen diverse keren verzocht te vertrekken maar dat hebben ze niet gedaan.” Daarop is volgens de wethouder ingegrepen. De politicus bestrijdt daarmee ook een verhaal dat de krakers gezegd zouden hebben dat ze vrijwillig wilden vertrekken maar daar geen kans toe kregen omdat de politie met harde hand in greep. Zegt Oogtv.

Gideonweg

De wethouder liet daarnaast weten dat het terrein aan de Ulgersmaweg het derde terrein was dat in korte tijd illegaal bezet werd. Na te zijn weggestuurd van de vloeivelden van het voormalige Suikerunie-terrein trok de groep naar de Achterweg en daarna naar de Ulgersmaweg. Toen de gemeente hen daar wegstuurde vertrok men naar de locatie waar zondag de politie in greep. De wagens waar de krakers in wonen werden door de politie na afloop naar de Gideonweg versleept. Volgens de wethouder wordt bewoning op dit terrein voor maximaal twee jaar gedoogd en kan men daar terecht.

Nieuwe woonlocatie voor alternatieve woonvormen

Volgens Van der Schaaf zijn de veiligheidsrisico’s met betrekking tot dit terrein te overzien. Wel zijn er uitdagingen om het gebied bewoonbaar te krijgen omdat regen het terrein in een modderveld heeft getransformeerd. Voor de toekomst is men op zoek naar een nieuwe woonlocatie voor alternatieve woonvormen. De wethouder hoopt hier binnenkort een voorstel over te kunnen presenteren aan de gemeenteraad.