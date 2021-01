20-01-2021, Marc Dol - 112Groningen

Trekker slaat over de kop na uitwijkactie

Mussel - Bij een verkeersongeval op de kruising van de Barkhoornweg met de Ontsluitingsweg bij Mussel is woensdagavond een trekker over de kop geslagen en in een sloot terechtgekomen.

De trekker reed over de Barkhoornweg toen een automobilist hem vanaf de Ontsluitingsweg over het hoofd zag. De bestuurder van de trekker wist de auto ternauwernood te ontwijken, maar sloeg hierbij over de kop. De brandweer van Vlagtwedde en de ambulancedienst hebben zich over de inzittenden van de trekker ontfermd. Tenminste één persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ongevalsanalisten van de politie brengen het ongeval in kaart.