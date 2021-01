20-01-2021, Marc Dol 112Groningen & Redactie M. Nuver

Bestuurder voelt `warm achterwerk` en ziet brand onder zich ontstaan

Stadskanaal - Aan de Gedempte Vleddermond in Stadskanaal is woensdagmiddag brand ontstaan in de accu onder de bestuurdersstoel. De bestuurder kon de auto gelukkig veilig verlaten.

Het gebeurde gewoon onder het rijden. De bestuurder kreeg opeens een warm achterwerk en zag wat rook in de auto ontstaan. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak. De auto is ernstig beschadigd geraakt en werd total loss afgesleept door een berger.