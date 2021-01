20-01-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Vrachtwagen verliest bieten op de N34 (Video)

De Punt - Wegens afgevallen bieten van een vrachtwagen op de N34 t.h.v. de toerit naar de A28 wordt woensdagmiddag de N34 tussen Zuidlaren en de A28 enige tijd afgesloten voor alle verkeer. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De suikerbieten liggen over de oprit, men is druk bezig met het opruimen van het wegdek. De oorzaak is nog niet bekend. Hoelang de stremming duurt is nog onbekend.

