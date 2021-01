Daarop heeft de politie een onderzoek in gesteld, waarbij drie woningen in Veendam en een in Hoogezand naar voren kwamen. Dit gaat om woningen aan de Boermastraat, de Dr. Bekenkampstraat, de Vrederustlaan in Veendam en om een woning aan de Thialflaan in Hoogezand. De politie heeft deze woningen gistermiddag doorzocht en daar grote hoeveelheden harddrugs, softdrugs en contant geld aangetroffen. Drie personen zijn tijdens de actie aangehouden. Een van de verdachten is tijdens zijn aanhouding met zijn voertuig ingereden op de politie en heeft daarbij veel schade veroorzaakt aan een onopvallend politievoertuig. Deze verdachte wordt daarom ook verdacht van poging tot zware mishandeling en vernieling.

De verdachten zitten nog vast en zullen worden voorgeleid. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

