20-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Avondklok mogelijk vanaf vrijdagavond, van 20:30 tot 04:30 uur

Landelijk - Vanaf komende vrijdag gaat er mogelijk in Nederland een avondklok gelden. Tussen 20:30 uur en 04:30 uur mag je dan niet zonder geldige reden op straat zijn.

Dat melden bronnen in Den Haag aan de redactie van RTL Nieuws





Het voorstel voor strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is dinsdagavond besproken in het Veiligheidsberaad. Daaruit zou naar voren gekomen zijn dat er een avondklok komt. Ook komt er een dringend advies om thuis niet meer dan één bezoeker te ontvangen. Daarnaast gaat het maximum aantal bezoekers tijdens een uitvaart terug van 100 naar 50. Of de plannen definitief doorgaan hangt af van het kabinet, dat er woensdag nog naar gaat kijken. Zegt oogtv.nl





De maatregelen worden vervolgens bekendgemaakt op een persconferentie die voor woensdagmiddag rond 13.00 uur zal plaatsvinden.