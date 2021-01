19-01-2021, 112Groningen

Schoorsteenbrand in Hoogezand snel onder controle

Hoogezand - Dinsdagavond werd de brandweer van Hoogezand opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Johan Willem Frisolaan in Hoogezand.

Door de brand stond het hele huis vol met rook. Een meisje is gecontroleerd op verwondingen door personeel van een ter plaatse gekomen ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.De brandweer is de woning aan het ventileren. Het is niet bekend hoeveel schade er is ontstaan. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners van de woning bij te staan bij de afhandeling van de schade.