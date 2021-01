19-01-2021, Marc Dol - 112Groningen.nl

Nacontrole bij woning in Mussel

Mussel - Dinsdagavond omstreeks vijf voor negen werd de brandweer van Stadskanaal met spoed opgeroepen voor een keukenbrand in een woning aan de Musselweg in Mussel.

Bij aankomst van de brandweer was de brand inmiddels uit. De brandweer heeft met de bewoners gesproken en de woning enige tijd geventileerd. Wat er precies heeft gebrand en wat de schade is, is niet bekend. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners bij te staan bij de afhandeling van de schade.