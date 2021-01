19-01-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Brandje in schuurtje in Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer - De brandweer van Veendam werd dinsdagavond omstreeks kwart over acht opgeroepen voor een brand bijgebouw aan de Pieter Venemakade in Kiel-Windeweer.

Bij aankomst van de brandweer bleek er een brand te zijn ontstaan in een schuurtje naast het voormalige schoolgebouw van het dorp. Door de snelle inzet van de brandweer en een buurtbewoner kon worden voorkomen dat het schuurtje in vlammen op ging.



Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. De brandweer kon na ongeveer een uur weer retour richting de kazerne.