19-01-2021, Dennie Gaasendam / DG-Fotografie

Auto botst tegen voertuig van Rijkswaterstaat op N33 bij Veendam

Veendam - Op de N33 tussen Veendam en Zuidbroek is dinsdagavond een personenauto achterop een stilstaande dienstvoertuig van Rijkswaterstaat gebotst.

Door een pechmelding werd door Rijkswaterstaat een rijstrook in de richting van Zuidbroek afgesloten. Dit om de berging van de stilgevallen auto veilig te kunnen laten verlopen. Een automobilist zag door nog onbekende oorzaak de afzetting te laat waarop hij de wagen Rijkswaterstaat ramde. Gelukkig vielen er geen gewonden.De schade aan beide voertuigen was fors. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de aanrijding. Alle voertuigen werden uiteindelijk geborgen. Vanwege opruimwerkzaamheden is de rijstrook nog enige tijd afgesloten geweest.