19-01-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Ommelanden Noord

Verkeerszuil gestolen in tuin bij Sauwerd

Sauwerd - Afgelopen nacht is vanuit een tuin aan de Stationsstraat in Sauwerd een verkeerszuil weggenomen. Dat laat de Politie Ommelanden Noord via Facebook weten.

De politie verzoekt een ieder die meer info heeft over deze diefstal of over de 'verblijfplaats' van de weggenomen verkeerszuil om contact op te nemen met de politie basisteam Ommelanden-Noord. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844. Mocht je informatie liever anoniem willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.





