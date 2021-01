19-01-2021, RTVNoord (Bron) & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Bouw van zuidelijke ringweg kost de provincie 78 miljoen euro extra

Groningen - De provincie Groningen loopt een flinke scheur in de broek op bij de bouw van de zuidelijke ringweg. Het project kost de provincie zeker 78 miljoen euro meer dan begroot. Dat meldt rtvnoord.nl





Verdelen van de pijn

Aannemerscombinatie Herepoort neemt ook een deel van het verlies op zich, maar hoe groot dat deel is blijft geheim omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft. Daardoor is ook onduidelijk hoeveel meer het project in totaal gaat kosten.







Dat hebben de betrokken partijen vastgelegd in een overeenkomst. Het totale budget voor de aanleg van de Ring Zuid bedroeg al 642 miljoen euro, waarbij ook rekening is gehouden met onvoorziene kosten. Maar door de opgelopen vertraging komen daar voor de provincie dus nog tientallen miljoenen bij.