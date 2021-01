19-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Minder besmettingen in Groningen in afgelopen week; zorgen bij RIVM over coronavarianten

Groningen - In de afgelopen week werden er 1.168 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen. Dat waren er opnieuw minder dan in de week ervoor. Dat meldt oogtv.nl

Het beeld in Groningen weerspiegelt het beeld van het RIVM over de rest van Nederland, maar de nieuwe corona-varianten maken hun opmars.



In de provincie Groningen werden 76 minder besmettingen gemeld dan in de week van 5 tot en met 12 januari. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die dinsdagmiddag werd gepubliceerd. Ook het aantal besmettingen per 100.000 mensen weerspiegelde deze cijfers, met een daling van 212 naar 199 besmettingen per honderdduizend mensen. Het aantal sterfgevallen steeg marginaal, van zeven naar negen overledenen.



Het gematigd positieve beeld is ook in de rest van Nederland te zien, maar volgens het RIVM wordt dit optimisme getemperd door de opmars van de corona-variant die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tot een zeer hoge toestroom aan patiënten in de ziekenhuizen heeft geleid. In Nederland zou zo’n tien procent van alle besmettingen in de afgelopen week te wijten zijn aan deze corona-variant. Ook de zogenaamde Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels een aantal keer in Nederland aangetroffen.



Als het sociaal contact tussen mensen en de naleving van de maatregelen hetzelfde blijft als nu, zorgt dit dus voor een veel groter aantal besmettingen. Door meer besmettingen met de ‘nieuwe’ variant zal het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens ook hoger zijn dan nu. Dat zal betekenen dat de druk op de zorg weer fors zal toenemen in plaats van afnemen. Het RIVM spreekt daarom over twee epidemieën in Nederland.