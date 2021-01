19-01-2021, 112Groningen.nl & Twitter: Weginspecteur Jeroen

N33 tussen Siddeburen en aansluiting N362 bij Appingedam vanavond dicht

Siddeburen - Wegens spoedwerkzaamheden aan het asfalt gaat vanavond de N33 dicht tussen Siddeburen en aansluiting N362 bij Appingedam. Dat zal zijn tussen 20.00 uur en 06.00 uur.

Vanaf Eemshaven is er voor het verkeer een omleiding via N362 en dan de A7 op. Vanaf Zuidbroek is de route omgekeerd. Verkeer kan via daar de A7 en dan de N362 op.





