19-01-2021, 112Groningen.nl & Dvhn.nl (Bron)

Storing bij A-brug in Groningen

Groningen - De A-brug in Groningen staat dinsdagmiddag in storing. De slagbomen van de brug staan omlaag en willen niet omhoog. Dat meldt dvhn.nl

Vele fietser en voetgangers zagen geen andere mogelijkheid dan onder de slagbomen door te klimmen. Hoelang de storing nog niet duurt is onbekend.





