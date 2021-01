19-01-2021, Pol_groningenzuid Instagram, Bron

Voertuig in beslag genomen op de N7

Groningen - Dinsdagmorgen zag de politie het hiernaast afgebeelde voertuig rijden over de N7 t.h.v. knooppunt Julianaplein. Bij controle van het kenteken in het politiesysteem bleek de bestuurder voor te komen.