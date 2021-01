19-01-2021, Auke Mulder 112Groningen & Redactie M. Nuver

Brand bij Trappenfabriek in Marum

Marum - Dinsdagmiddag om 13:10 uur ontstond er brand in een loods aan de Kruisweg in Marum. De brandweer blustte een opslag van houtspaanders. In begin was er veel rookontwikkeling zichtbaar.

Ook werd uit voorzorg een 2e tankautospuit uit Drachten opgeroepen. De brand in de trappenfabriek was snel onder controle. Wel was men nog een tijd aan het nablussen. Update: Bij nader onderzoek bleek de motor die de houtspaanders aanvoert oververhit te zijn. Ze hebben de motor verwijderd, de smeulende resten afgeblust en gaan terug naar de kazerne.