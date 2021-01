19-01-2021, Ingezonden item & Pexel foto

Met deze vijf tips voorkom je verkeersongelukken in de winter

Groningen - Het is winter en dat betekent dat het ’s avonds snel donker is. Bovendien kan het vriezen en dat levert soms een behoorlijk glad wegdek op. Een jaargetijde met veel ongelukken.

Daarom hebben we in dit artikel een aantal tips voor je op een rij gezet, zodat je veilig de weg op kan.

1. Zorg er altijd voor dat je fietsverlichting werkt

Deze tip is misschien eenvoudig, toch gaan er ieder jaar ontzettend veel mensen op pad zonder verlichting. Niet doen. Wanneer de dynamo stuk is moet je die meteen laten maken. Is je lampje kapot? Koop dan nieuwe. Wacht geen dag langer, want slechte verlichting of helemaal geen verlichting is in de winterperiode behoorlijk gevaarlijk. Het is niets voor niets een van de grootste risico’s voor verkeersongelukken.

2. Trek fluorescerende kleding aan voor een wandeling

Het gaat vaak mis met de verlichting op de fiets, maar wandelaars kunnen er ook wat van. Wanneer het donker is ben je amper zichtbaar op de weg. Wist je dat voetgangers in de winter zelfs vier tot vijf keer vaker het slachtoffer worden van een verkeersongeluk? Dat komt omdat wandelaars snel afgeleid zijn door hun mobiele telefoon. Wanneer je in een buitengebied woont en er amper verlichting is trek dan fluorescerende kleding aan. Ben je in het bezit van een hond? Zorg er dan voor dat ook uw hond verlicht is. Dit kan door een halsband te kopen die reflecteert of knippert met LED-lampjes.

3. Pas je rijgedrag aan

Wanneer je weet dat het glad op de weg is moet je meer afstand houden van diegene die voor je rijdt. Mocht je plotseling moeten remmen dan bots je niet direct op je voorganger. Rij niet te snel. Omdat het glad is heb je last van een langere remweg.

4. Plaats winterbanden onder je auto

Het is in Nederland niet verplicht om met winterbanden te rijden. Toch is het verstandig om deze onder je auto te zetten. Het zijn speciale banden die meer grip hebben op de weg, hierdoor wordt je remweg korter. Hou er rekening mee dat zelfs wanneer je met winterbanden rijdt de remweg altijd langer is dan normaal als het heeft gesneeuwd of gevroren.

5. Het gevaar van een laaghangende zon

Tot slot moet je het gevaar van een laaghangende zon in de winter niet onderschatten. Met name wanneer de winter zijn einde nadert kan een laaghangende zon voor problemen op de weg zorgen. Neem daarom altijd een zonnebril mee in je auto. Maak de ramen van je auto wat vaker schoon, zodat je een goed zicht hebt. Rij niet te hard en doe je verlichting overdag altijd aan. Wanneer iedereen in het verkeer beter uitkijkt kunnen er jaarlijks heel wat ongelukken worden voorkomen.