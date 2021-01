19-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Roelf B. en Gertjan N. krijgen in hoger beroep lagere straf

Stadskanaal - Roelf B. en Gert Jan N. uit Stadskanaal zijn dinsdag door het gerechtshof in Boedapest in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Dat zegt Rtvnoord dinsdag.