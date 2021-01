19-01-2021, Twitter @ProvGroningen & Foto & 112Gr.

N366 afgesloten door fors ongeval bij grens

Ter Apel - De N366 is vanwege een ongeluk dinsdagmorgen(09:15 uur) enige tijd afgesloten bij de Duitse grens. Dat meldt de provincie via Twitter.

De toedracht van het ongeval is niet bekend. Een vrachtwagen verloor deels zijn inhoud. Er lag veel rommel op en naast de N366. Na het opruimen van het wegdek/berm en bergingswerkzaamheden wordt de weg weer vrijgegeven. Hoelang de weg nog is afgesloten, is niet bekend.