19-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & Nrc handelsblad

Politie kan eventueel vanaf donderdag avondklok handhaven

Groningen - De politie kan vanaf donderdag een avondklok handhaven. Het is nog onbekend of er ook een avondklok komt. Zegt Oogtv.

Dat laat de politie weten na berichtgeving in het NRC Handelsblad.

Het instellen van een avondklok is één van de middelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De laatste weken wordt er hardop gediscussieerd over de invoering ervan. Volgens de politie is het onbekend of de klok er komt maar in de dienstroosters wordt er rekening mee gehouden dat er vanaf donderdag in de avond en in de nacht meer agenten ingezet kunnen worden.

Volgens het NRC betekent dit dat de late diensten van de agenten naar achteren worden geschoven. Agenten werken dan niet tussen 13.30 en 23.00 uur maar tussen 15.30 en 01.00 uur. De maatregel betekent dat er minder politie beschikbaar is overdag. Dit zal ten koste gaan van toezicht in de wijk. Het zal geen gevolgen hebben voor de bezetting van de noodhulp.

De verwacht is dat er niet eerder dan woensdag een besluit zal vallen over de invoering van een avondklok.