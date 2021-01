18-01-2021, 112Groningen.nl

PI Ter Apel in lockdown, na tests blijkt een derde van gedetineerden besmet met corona

Ter Apel - Ruim een kwart van de gedetineerden in de gevangenis (PI) in Ter Apel is besmet met het coronavirus. Dat heeft het ministerie van justitie en veiligheid bekend gemaakt.

In de gevangenis van Ter Apel zijn 108 nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen nadat alle gedetineerden zijn getest op het virus. Het totale aantal besmettingen komt daarmee op 137. Dat betekent dat nu meer dan een derde van de 407 gedetineerden besmet is met het coronavirus. De meeste van de 137 gedetineerden hebben volgens het ministerie milde of geen klachten en blijven nog 7 dagen in quarantaine.





Sinds zondag 10 januari is de gevangenis van Ter Apel al in 'lockdown'. Dat houdt in dat alle gevangen dag en nacht in hun cel moeten blijven en dus ook niet kunnen douchen of luchten. Normaal werken, sporten of luchten gedetineerden overdag.