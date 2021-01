18-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

39 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 242 in provincie

Groningen - In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds zondagochtend 39 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM maandagmiddag bekend maakte.

In de rest van de provincie werden nog eens 203 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen daalde met zeventien infecties vergeleken met het aantal tussen zaterdag- en zondagochtend. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van inwoners uit de gemeente, net als in de voorgaande vierentwintig uur. Het RIVM registreerde geen nieuw overlijdens door corona binnen de gemeentegrenzen, net als zondag.









Provincie Groningen

In de provincie werd 39 besmetting meer gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. Opvallend is het aantal besmettingen geregistreerd in de categorie ‘overig’. Waar deze besmettingen vandaan komen, is onduidelijk.





In de provincie werd één nieuwe ziekenhuisopname geregistreerd. Deze persoon komt de gemeente Oldambt. Zondag werd er ook één nieuwe opname gemeld in de provincie. Net als in de voorgaande vierentwintig uur registreerde het RIVM geen nieuwe sterfgevallen in de provincie Groningen.





Landelijke cijfers

Landelijk vonden de GGD’en 4.822 nieuwe besmettingen, 784 minder dan zondag werden gemeld. 180 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, 5 minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. Het RIVM registreerde 59 overlijdens door COVID-19. zondag waren dat er 43.