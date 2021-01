18-01-2021, Jordi Haverdings - infoLeek.nl & Video via DitisRoden.nl

Bedrijfsbusje en personenauto botsen op rotonde in Roden, één persoon licht gewond

Roden - Een bedrijfsbusje en een personenauto zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen op de rotonde nabij het Bevrijdingsplantsoen in Roden.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. De melding van het verkeersongeval werd omstreeks vijf over half zeven gedaan, waarop meteen meerdere hulpdiensten ter plaatse werden gestuurd.

Medewerkers van de ambulancedienst hebben één van de inzittenden van de betrokken voertuigen gecontroleerd in de ambulance op eventuele verwondingen. Na onderzoek bleek het dat deze mevrouw licht gewond was geraakt, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.

De politie heeft het ongeval op papier gezet en heeft de betrokken partijen geholpen met de afhandeling van het ongeval. Een aanrijdingselecteur kwam ter plekke om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval. Beide voertuigen raakten door het ongeval fors beschadigd.