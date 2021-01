18-01-2021, Robin Feunekes & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij brand in garagebox in Haren

Haren - De vrijwillige brandweer van Haren werd maandagmiddag omstreeks 16:41 uur opgeroepen voor een brand bij een garagebox aan de Mellesteeg in Haren.