18-01-2021, Oogtv.nl (Bron) & foto Sebastiaan Scheffer

GGD Groningen neemt 2.117 tests af door CoronaMelder-app

Groningen - De GGD in Groningen heeft tot eind november 2.117 coronatesten gedaan als gevolg van meldingen in de CoronaMelder-app. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit van Tilburg.

Volgens prof. dr. Wolfgang Ebbers, die het onderzoek leidt naar de werking en het gebruik van de app, bewijzen de resultaten dat de CoronaMelder werkt: “De cijfers laten zien dat CoronaMelder erin slaagt om meer én sneller mensen te bereiken. Want het hoofddoel van CoronaMelder is het ondersteunen van de GGD’en in het bron- en contactonderzoek.” Zegt Oogtv.

De meeste Groningers zijn positief over CoronaMelder. Volgens dr. ir. Nynke van der Laan van Tilburg Universiteit vindt zestig procent van de Groningers de app nuttig: “Mensen gebruiken de app omdat het ervoor zorgt dat het coronavirus zich minder verspreidt. Maar óók om mensen met een kwetsbare gezondheid tegen het virus te beschermen.”

Inmiddels is de CoronaMelder-app bijna 4,5 miljoen keer gedownload via de App-store en de Google Play Store.