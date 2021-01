18-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Overvaller van tankstation en restaurants krijgt mogelijk twee jaar cel

Groningen - Een 38-jarige Stadjer hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd. Het officier van justitie eiste de straf vanwege twee inbraken en een overval in de stad.

Van de twee jaar is een half jaar voorwaardelijk. Het OM vindt ook dat de man na zijn celstraf voor maximaal anderhalf jaar moet worden opgenomen in een kliniek.

Inbraak in restaurant

De Stadjer ontkende de inbraken op 11 en 15 oktober 2019 in een restaurant in het centrum van de stad en een bar aan het Hoornsemeer. Van de beide panden werd de ruit in de toegangsdeur kapotgeslagen.

Een buurtgenoot zag een man in het restaurant wat eten en daarna geld uit de kassalade halen.

