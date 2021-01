18-01-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Auto raakt naast de weg in Oostwold

Oostwold (Westerkwartier) - Zondagnacht om 00:20 uur is een auto van de weg geraakt aan ’t Mienscheer in Oostwold. De auto kwam door nog onbekende oorzaak in een naastgelegen sloot terecht.

De oorzaak is vermoedelijk gladheid. Niemand raakte gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. Het was in de omgeving plaatselijk erg glad ten tijde van het ongeluk.