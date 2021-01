Op camerabeelden is te zien dat twee personen fietsend het terrein oprijden en de deur forceren. De personen droegen bedekkende kleding/muts/bivakmuts. Het is niet te zien in welke richting de fietsers vertrokken. Er zijn sigaretten weggenomen.

www.meldmisdaadanoniem.nl Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Mocht dit zo zijn, bel dan met 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via