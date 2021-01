17-01-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & Dvhn (Bron)

Dertien mensen aangehouden bij ontruiming van Simmerenterein in Groningen (Video)

Groningen - De politie in Groningen heeft zondagmiddag dertien mensen aangehouden en negen voertuigen in beslag genomen. Een grote groep mensen wilde het oudere van Simmerenterrein kraken. Dat meldt dvhn.nl

De politie wist dit te voorkomen en heeft het oudere van Simmerenterrein ontruimd. De ontruiming verliep verder rustig. Een berger is ter plaatse gekomen en heeft de voertuigen afgesleept. De dertien aangehouden mensen zijn overgebracht naar het politiebureau. Daar zullen ze verhoord gaan worden.

Vanwege de ontruiming is een deel van de Ulgersmaweg afgesloten voor het verkeer. Hoelang dit nog zal duren is onbekend.