17-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

RIVM telt 56 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 204 in provincie Groningen

Groningen - In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 56 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM. Dat meldt oogtv.nl

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in de gemeente nu 7.282 personen positief getest. Zaterdag lag dit aantal nog op 7.226. Dit betekent een stijging van 0,8 procent. Er werden geen nieuwe overlijdens en ziekenhuisopnames in de gemeente gemeld. In de provincie Groningen werden er door het RIVM 204 nieuwe besmettingen geteld.



De meeste positieve testen werden afgenomen in de gemeente Groningen. In de gemeente Midden-Groningen gaat het om 23 nieuwe gevallen, Het Hogeland en Oldambt 22, Veendam en Westerkwartier 18, Pekela 16, Eemsdelta 13, Westerwolde 11 en Stadskanaal 5. In laatstgenoemde gemeente moest één inwoner opgenomen worden in het ziekenhuis.



Landelijk

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 5.598 personen positief getest. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 179 waarvan er 38 patiënten opgenomen moesten worden op de Intensive Care. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2.384 personen. Dit zijn er 19 meer in vergelijking met zaterdag. Voorts werden er bij het RIVM nieuwe overlijdens gemeld.