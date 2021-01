17-01-2021, Rijksoverheid.nl (Bron)

Basisscholen en kinderopvang gaan niet eerder open

Landelijk - De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant.

Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland en over de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving. Daardoor is het niet mogelijk om basisscholen en kinderopvanglocaties eerder te openen. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel mogelijk worden voorkomen.





Het primair onderwijs (waaronder het speciaal onderwijs) en de kinderopvang blijven wel open voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Dat is, gelet op de specifieke groepen, verantwoord volgens het OMT.