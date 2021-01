17-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Woonzorgcentrum Voor Anker in Hoogezand is dicht

Hoogezand - Bewoners van woonzorgcentrum Voor Anker in Hoogezand mogen sinds vrijdagochtend geen bezoek meer ontvangen. Alleen bij hoge uitzondering kan er een afspraak gemaakt worden. Dat meldt rtvnoord.nl