17-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Demissionair kabinet komt bijeen voor Catshuisberaad over corona-aanpak

Landelijk - In Den Haag is zondagmiddag het eerste Catshuisberaad van het demissionaire kabinet begonnen. Tijdens het beraad zullen er verschillende knopen doorgehakt moeten worden over de aanpak van de coronacrisis in het land. Dat meldt oogtv.nl

In het Catshuis zijn behalve demissionair premier Mark Rutte (VVD) ook verschillende ministers en experts aanwezig waaronder het RIVM. Op tafel liggen in ieder geval drie onderwerpen. De belangrijkste lijkt het kunnen heropenen van de basisscholen en de kinderopvang.



Afgelopen week liet Rutte tijdens een persconferentie weten dat men van plan is om de scholen op 25 januari te heropenen maar dat men daarbij wel afhankelijk is van een onderzoek naar de Britse virusmutant. Zaterdag adviseerde het OMT dat het beter is om de scholen voorlopig gesloten te houden. De verwachting is dat het kabinet dit standpunt overneemt.



Daarnaast wordt er door het kabinet gesproken over een nieuw steunpakket voor ondernemers en komt de avondklok opnieuw op tafel. Bij een mogelijke invoering van de avondklok zou dit betekenen dat mensen tussen 20.00 en 04.00 uur niet de straat op mogen. Eventuele besluiten worden maandag of dinsdag bekend gemaakt.