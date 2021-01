17-01-2021, 112Groningen.nl & Twitter: Weginspecteur Jeroen

Ongeval door gladheid bij A7 Leek

Leek - Vanochtend is er een eenzijdig ongeluk gebeurd op de A7 tussen Groningen en Drachten ter hoogte van Leek.

Een auto raakte door de gladheid bij het inhalen van de weg kwam tot stilstand tegen een geleiderail. Door het ongeluk raakte de geleiderail en de auto zwaar beschadigd. De geleiderail wordt zometeen vervangen en de auto is opgehaald door een berger.



