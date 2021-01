17-01-2021, 112Groningen.nl

Groningen wordt wakker in winterse wereld, temperaturen lopen op (Video)

Groningen - Groningen is zondagochtend wakker geworden in een winterse wereld. Lang zal er echter niet kunnen worden genoten van de sneeuw. Dat meldt oogtv.nl

Zaterdagavond rond 18.00 uur begon het voorzichtig te sneeuwen. In de nacht naar zondag volgden er nog een aantal sneeuwbuien. Lokaal leverde dit een sneeuwdek op van 1 tot 5 centimeter in de provincie. Grote problemen hebben zich niet voorgedaan. De gemeente Groningen en Rijkswaterstaat stonden paraat met strooiwagens. Zaterdagavond vond er bij Haren een ongeluk plaats op de A28. Door de gladheid belandde daar een auto tegen de vangrail.



Rond 09.00 uur was het 0 graden in Groningen. Daarna kroop de temperatuur langzaam omhoog waarbij het om 10.20 uur 0,2 graden boven nul was. De verwacht is dan ook dat de sneeuw, bij verder oplopende temperaturen, snel zal verdwijnen. Wel waarschuwt het KNMI voor gladheid. Voor de provincie Groningen geldt tot 12.00 uur ‘code geel’. Door sneeuwresten en bevriezing of ijzel kan het lokaal glad zijn. Volgens het Instituut doen verkeersdeelnemers er verstandig aan om hun rijstijl aan te passen.