16-01-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Donderen snel onder controle

Donderen - Zaterdag aan het eind van de middag werd de brandweer van Vries opgeroepen voor een melding van een gebouwbrand aan de Dorpsweg in het Drentse plaatsje Donderen.

Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een schoorsteenbrand. Ter assistentie kwamen een waterwagen uit Eelde en een hoogwerker van brandweer Assen ter plaatse bij de brand.





De brand was vermoedelijk al door de bewoners geblust bij aankomst van de brandweer. Brandweerlieden hebben in en rondom de desbetreffende woning een nacontrole gedaan bij de schoorsteen.





De brandweer hoefde verder niet in actie te komen en keerden na ongeveer 20 minuten weer terug naar de kazerne's. Over eventuele schade is niets bekend. Bij de brand vielen gelukkig geen gewonden.