16-01-2021, 112Groningen in samenwerking met OOGTV.nl

Heerdmobiel door brand verwoest: “Het is triest, maar het biedt ook kansen”

Groningen - Triest. Dat is de reactie van voorzitter Martin Assink van de stichting WelMobiel op het nieuws dat de Heerdmobiel in de wijk Beijum in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand verwoest werd.

In het onderstaande interview vertelt Martin Assink aan een verslaggever van OOGTV wat er allemaal is gebeurd afgelopen nacht.









Wat is er gebeurd?

"Afgelopen nacht heeft er brand gewoed in onze Heerdmobiel. Dat is een wagentje dat er uit ziet als een golfkarretje dat we sinds half december gebruikten in de wijk Beijum. Met de auto vervoeren we mensen die zelf geen vervoer hebben of minder mobiel zijn, zodat ze bijvoorbeeld hun boodschappen kunnen halen. De brand is behoorlijk hevig geweest want het voertuig is volledig verwoest."









Heb je enig idee hoe het heeft kunnen gebeuren?

"Daar zal onderzoek naar gedaan moeten worden. Het voertuig stond op een parkeerplaats bij het Trefpunt aan de Beijumerweg in de wijk. Het is een elektrisch voertuig en stond daar aan de lader. De parkeerplaats is een afgesloten terrein dus we gaan niet uit van brandstichting. Misschien is er kortsluiting ontstaan of een ander malheur. Onderzoek zal dat uit moeten wijzen. Maandag nemen we contact op met het verzekeringsbedrijf."









Het wagentje is nog maar vier weken in gebruik en dan gebeurt je zoiets …

"Ja, het is triest. Het is balen. Maar je moet het ook positief inzien. Zoiets biedt ook weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Dus we gaan aan de slag hoe we dit probleem het beste op kunnen lossen. De mensen die komende week van onze diensten gebruik zouden maken, hoeven zich ook geen zorgen te maken. We zijn van plan om tijdelijk een ander voertuig in te zetten. Dit zal niet een elektrisch voertuig zijn, maar dan kunnen we in ieder geval onze diensten weer aanbieden."









Het wagentje rijdt nu ongeveer een maand in de wijk … was het al een succes?

"Alles begint langzaam, en dat is met dit project ook zo. We hebben zulke auto's ook rondrijden in Vinkhuizen en Lewenborg. Daar zag je dat er eerst wat naamsbekendheid moest komen en dat het na een half jaar echt begon te lopen. Datzelfde verwachten we in Beijum ook. Vorige week hebben we nog flyers gemaakt om daarmee te werken aan de naamsbekendheid. Binnenkort willen we met ondernemers in de wijk in gesprek over wat we nog meer kunnen. Dus deze brand is vervelend, maar we laten ons niet stoppen en gaan gewoon door."





De melding van de brand kwam rond 01.40 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was konden zij niet voorkomen dat het vehikel volledig uitbrandde.