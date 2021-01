16-01-2021, 112Groningen.nl

Eerste sneeuwvlokken vallen in Groningen, strooiwagens op pad

Groningen - In Groningen is het rond het avonduur begonnen met sneeuwen. Het gaat vooralsnog om lichte sneeuwval.

Het KNMI heeft voor de provincie Groningen ‘code geel’ afgekondigd. Lokaal kan zich de komende uren een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter gaan vormen. Automobilisten moeten rekening houden met gladheid en mogelijk slecht zicht tijdens de sneeuwbuien.





Diverse strooiwagens zijn omstreeks zes uur vanavond vertrokken vanaf het steunpunt van Rijkswaterstaat in Winschoten om door de provincie Groningen te gaan strooien.





Ook vanaf het steunpunt in Kolham en Leek zijn strooiwagens de weg opgegaan om de wegen van een laagje zout te voorzien. De Gemeente Groningen is ook met meerdere auto's de stad Groningen ingetrokken om te strooien.





De sneeuwbuien verlaten rond middernacht het oosten van het land. De verwachting is dat de sneeuw in de loop van zondag gaat verdwijnen. In de nacht naar zondag en zondagochtend is er in de oostelijke helft nog ijzel mogelijk die later over gaat in regen.

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.