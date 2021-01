16-01-2021, Ruben Huisman, Robin Feunekes & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Hertje rent zichzelf klem in toegangshek, brandweer schiet te hulp (Video)

Glimmen - De brandweer van Haren werd zaterdagmiddag omstreeks kwart over drie gealarmeerd voor een dier in problemen bij het Waterlaboratorium Noord aan de Rijksstraatweg in Glimmen.

Een hertje had zichzelf 'vastgelopen' in een groot toegangshek van het terrein. Omdat het hertje niet in staat was om zichzelf te bevrijden, werd de hulp van de vrijwillige brandweerlieden van Haren ingeroepen.

Brandweerlieden wisten met behulp van speciaal redgereedschap de speilen van het toegangshek uit elkaar te drukken, waardoor er ruimte kwam, en het hertje bevrijdt kon worden. Het hertje is opgevangen door medewerkers van de dierenambulance en werd met onbekende verwondingen afgevoerd naar een opvang in Ureterp.