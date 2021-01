16-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

"Nederland blijft mogelijk tot de zomer in een lockdown”

Landelijk - Nederland blijft mogelijk tot de zomer in een lockdown. Dat heeft Diederik Gommers vrijdagavond gezegd in het televisieprogramma Op1 op NPO1.

Gommers doet de uitspraken naar aanleiding van de gevolgen van de Britse variant van het coronavirus dat steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen. De afgelopen dagen werd de variant aangetroffen in onder andere Hoogezand, Surhuisterveen, Ermelo en Goes. In totaal is het Britse virus nu zo’n 200 keer vastgesteld.





De variant is veel besmettelijker dan de variant van het coronavirus dat nu nog de boventoon in ons land voert. Volgens berekeningen van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, het LNAZ, zou de ontwikkeling in maart tot een nieuwe coronagolf kunnen leiden.









De voorzitter van de vereniging voor Intensive Care zegt geschrokken te zijn van de mogelijke gevolgen van de Britse variant. Een verlenging van de lockdown tot de zomer is daarbij een optie. “Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zou zomaar kunnen.” Gommers wijst daarbij ook naar Duitsland waarbij bondskanselier Angela Merkel (CDU) gewaarschuwd heeft voor een langere periode waarin het land op slot zal blijven. “Het zou zomaar kunnen dat dit in ons land ook gaat spelen. Het kan allemaal nog best lang gaan duren.”





Volgens Gommers hangt alles af van de snelheid van vaccineren. Als er volgens de voorzitter voldoende vaccins beschikbaar zijn en daardoor snel een groot deel van de bevolking beschermd kan worden, dan kan het meevallen. “Maar ik kan het niet voorspellen.”