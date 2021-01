16-01-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Verwarde man door hulpdiensten uit ijskoude Gorechtvijver geredt

Groningen - Een man is zaterdagochtend door de hulpdiensten uit het ijskoude water van de Gorechtvijver in Groningen geredt.

De hulpdiensten kregen omstreeks tien over tien de melding binnen van een persoon te water langs de Gorechtkade in de Oosterparkwijk. Meteen werden meerdere hulpdiensten, waaronder een duikteam van de Groninger brandweer, aangestuurd door de meldkamer.





Een man, die verward was, werd door hulpverleners uit het ijskoude water gehaald, waarna medewerkers van de ambulancedienst zich over de man hebben ontfermd. Een woordvoerder van de politie Groningen bevestigd aan 112Groningen dat er sprake was van een verwarde man die te water was geraakt.





Nadat de verwarde man medisch is onderzocht in de ambulance is deze met vermoedelijk onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. De verwarde man krijgt hulp aangeboden door de hulpinstanties. Waardoor de man te water raakte is niet bekend.