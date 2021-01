16-01-2021, 112Groningen in samenwerking met OOGTV.nl

Schade aan afgebrande monumentale woning is zeer groot (2x Video)

Groningen - De schade aan het monumentale pand, waar vannacht een grote brand uitbrak, is vandaag bij daglicht goed te zien.

Afgelopen nacht, omstreeks twee uur, werd de brand in het pand ontdekt. De Groninger brandweer rukte meteen met veel materieel uit om de brand te bestrijden, maar kon helaas niet voorkomen dat de schuur en het woonhuis verloren gingen.





De schrik zit er nog goed in bij de vrijwilligers van kinderboerderij De Beestenborg in de wijk Ulgersmaborg. “Ik denk dat de boerderij op dertig meter afstand van ons staat”, vertelt vrijwilliger Ramon Thie van de kinderboerderij. “Dertig meter klinkt ver, maar de vuurzee was enorm".





"Direct na het uitbreken van de brand zijn we begonnen met het evacueren van een pony, konijntjes, varkentjes en ezeltjes. Die stonden in hun verblijf dat op steenworp afstand van de boerderij staat. Die hebben we heel snel naar een veiliger oord gebracht.”









Hulp van buurtbewoners

Thie is blij met de hulp van alle buurtbewoners. “Direct was duidelijk dat het om een grote brand ging en dat ons onderkomen bedreigd werd door de vlammen. Heel veel buurtbewoners zijn naar de kinderboerderij gesneld om ons hier te helpen. Daar wil ik hen heel erg voor bedanken. De schade op het terrein van de kinderboerderij valt mee. We hebben ontzettend veel geluk gehad."









Triest

Zaterdagmorgen kwamen tientallen buurtbewoners een kijkje nemen bij het uitgebrande pand. Er is weinig meer van over, alleen de muren staan nog overeind maar voor de rest is alles verwoest door de felle brand. Buurtbewoners spreken over een trieste gebeurtenis. Vooral voor de bewoners van het pand is het een trieste dag. De boerderij waar de brand uitbrak staat bekend als De Leeuwenburg. Het gaat om een monumentaal pand waarvan het voorhuis in 1834 werd gebouwd.









Uitgebreid onderzoek

De forensische opsporing van de politie was vanochtend al vroeg aanwezig bij de verwoeste boerderij. Met speciale speurhonden en een drone team speurde de politie naar sporen. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend. Het onderzoek is momenteel nog in volle gang en alle scenario’s moeten worden uitgesloten. Naast de forensische opsporing (FO) is ook de recherche van de politie ter plaatse om te spreken met getuigen en buurtbewoners.









Getuigenoproep

Omdat de oorzaak van de brand nog niet bekend is, wordt er rekening gehouden met meerdere scenario’s. Brandstichting is één van deze scenario’s.





Heeft u afgelopen nacht, van vrijdag 15 januari op zaterdag 16 januari, omstreeks 02:00 uur, iets verdachts gezien in de omgeving van de monumentale boerderij aan de Stadsweg? Laat dit dan aan de politie weten via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Elke kleine tip kan helpen in het onderzoek.