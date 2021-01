16-01-2021, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Grote uitslaande brand bij boerderij in Groningen (Video)

Groningen - Zaterdagnacht omstreeks twee uur is er een grote brand uitgebroken bij een boerderij aan de Stadsweg in Groningen.

Binnen enkele minuten werd duidelijk dat het ging om een grote uitslaande brand waarop de brandweer opschaalde naar "Grote brand". Meerdere blusvoertuigen werden met spoed gealarmeerd en kwamen ter plaatse, waaronder een groot water transport.





Bij aankomst van de brandweer stond de boerderij volledig in de brand. De boerderij is een monumentaal pand met als naam "De Leeuwenburg" en is gebouwd in 1834. Zoals het nu lijkt is schade die door de brand is ontstaan enorm.





De brandweer is nu bezig bluswerkzaamheden. Hoelang dit zal duren is nog onbekend. Zover bekend is er niemand bij de brand gewond geraakt



Update 3:30 uur:

De schuur van de boerderij kan als verloren worden beschouwd. De brandweer zet zich in op het behoud van het woonhuis. De paarden in de nabij gelegen schuur zijn in veiligheid gebracht. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt.





