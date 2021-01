15-01-2021, Oogtv.nl (Bron)

Corona in Bloemhof Ten Boer, Zorggroep beperkt bezoek

Ten Boer - Bij een bewoner van de locatie Bloemhof in Ten Boer van Zorggroep Groningen is het coronavirus vastgesteld. Daarom geldt code rood voor de locatie. Dat schrijft oogtv.nl