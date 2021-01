15-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Archieffoto's: Annet Vieregge 112groningen.nl

Verpleeg- en woonzorgcentra Oosterlengte gaan in lockdown

Groningen - Ouderenzorgorganisatie Oosterlengte sluit al haar woonzorgcentra volledig af voor de buitenwereld. Vanaf vrijdagavond 18.00 uur mogen bezoekers niet meer naar binnen en mogen de bewoners hun afdeling niet meer verlaten. Dat meldt rtvnoord.nl

Bewoners en familieleden zijn (telefonisch) op de hoogte gesteld over het besluit. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, bedoeld om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. De volledige lockdown blijft de komende tien dagen - dus tot 25 januari - van kracht.'We doen dit om tijd te kopen', zegt Ismay Kremers, bestuursvoorzitter van Oosterlengte. 'We doen dit niet graag, het is een ingrijpende maatregel. Momenteel hebben we verspreid over onze locaties ongeveer vijftig cliënten en dertig medewerkers, die besmet zijn. We hebben dus nu niet te maken met een grote uitbraak. Maar in de regio zien veel we veel besmettingen om ons heen. Als daar de Britse variant in onze verpleeghuizen komt, dan kunnen we het niet aan.'Lees het volledige artikel verder op: rtvnoord.nl