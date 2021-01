15-01-2021, Ingezonden item & Pexel foto

Het verschil tussen stucen en behangen bij nieuwbouw

Groningen - Bij een nieuwe woning zijn er veel keuzes te maken. Eén daarvan is hoe je de wanden wil afwerken. Om een goede keuze te kunnen maken, moet je eerst een aantal dingen weten.

Want een nieuwbouwhuis is qua wandafwerking echt heel anders dan een bestaande woning.

De keuze tussen stucen en behangen, is voor jou waarschijnlijk een heel voor de hand liggende vraag. Toch zijn deze twee opties eigenlijk helemaal niet vergelijkbaar. Het

stucen van nieuwbouw

of behangen van nieuwbouwmuren zijn namelijk totaal verschillende producten. Wel is het doel hetzelfde; zorgen voor mooie strakke nieuwbouw muren in jouw nieuwe huis.

Behangen

In een nieuwbouw woning is behangen een stuk eenvoudiger dan in een oude woning. Toch zijn er nog wel een heel aantal keuzes te maken. In een oude woning kun je bijvoorbeeld beter geen ingewikkeld patroon of een streepje kiezen omdat de wanden niet altijd recht zijn. Daar heb je in een nieuwbouwhuis natuurlijk veel minder last van. Toch is rekening houden met wat voor soort behang je kiest, wel verstandig. Voorbewerking is ook verstandig bij een nieuwbouwhuis. De wanden hebben hier namelijk nog een zuigende werking. En waar je rekening mee moet houden, is dat in een nieuwbouwhuis in het begin nog veel vocht aanwezig is.

Nieuwbouw is anders

Ook het stucen van nieuwbouw wanden is anders dan bij bestaande huizen. Maar in dit geval is dat juist heel fijn voor jou. Bij een nieuwbouwwoning is namelijk geen dikke stuclaag nodig. Een dunne pleisterlaag van dunpleister is voldoende om jouw nieuwe behangklare wanden volledig sausklaar te stucen. En stucen met dunpleister scheelt je weer enorm in de kosten.

Kies jij voor de beste wandafwerking nieuwbouw muren, dan kies je voor een goede stukadoor. Zij weten namelijk precies wat belangrijk en nodig is in de voorbereiding. Denk aan het behandelen van scheur kritieke delen met wapeningsgaas. Maar ze zullen ook alles wat niet gespoten of vies mag worden afplakken zodat jouw nieuwe huis ook netjes schoon blijft. Op nieuwbouwwanden kunnen het beste 1 á 2 lagen dunpleister worden aangebracht, afhankelijk van het type ondergrond. Na het drogen van deze dunpleister worden de wanden met een grote schuurmachine licht opgeschuurd. Zo worden kleine oneffenheden die zijn ontstaan door het messen weer weggeschuurd.

Daarna zal een goede stukadoor de inwendige hoeken van het stucwerk kitten met een flexibele, overschilderbare acrylaatkit. Zo wordt naast het plaatsen van wapeningsgaas de kans op scheurvorming nog verder gereduceerd. Nadat de airless gespoten voorstrijklaag (primer) droog is kan alles worden afgespoten met de schrobvaste latex. Het eindresultaat is een prachtig egale witte wand en/of plafond.

Extra korting met je buren

Als je naar een nieuwbouw woningen of appartementen gaat verhuizen, dan weet je dat deze vaak per blok, woonlaag of zelfs per hele nieuwe wijk worden opgeleverd. Je buren of overburen maken dus op dezelfde momenten dezelfde keuzes als jij. Dat is goed nieuws. Want jullie zoeken dus ook op hetzelfde moment naar een goede stukadoor voor het stucen en latex spuiten van je wanden en plafond. Ga daarom met je buren in overleg en vraag de stukadoor naar een burenkorting.