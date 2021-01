15-01-2021, Pol_groningenwest Instagram

Kwekerij aangetroffen na wateroverlast

Groningen - Vrijdag ontving de politie van woningbouwvereniging Nijestee een melding van wateroverlast in een flatgebouw. Ze betraden de woning waar de overlast vandaag kwam.

In de woning troffen zij in twee ruimtes een hennepkwekerij. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgenomen. Hiervoor is Enexis netbeheer in kennis gesteld. De hennepkwekerij werd geruimd en nader onderzoek zal plaatsvinden.



Vermoed u dat er bij in de buurt een hennepkwekerij zit? Hennepkwekerijen hebben een hoge gevaarszetting voor uw woonomgeving. Meldt het daarom altijd bij de politie. Dit kan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.